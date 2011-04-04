Додано: Нед 04 сер, 2019 13:42

Коллеги, подскажите. Друг со своей таиландской карточки хочет переслать бабушке на карту денег.

Есть какие-то рабочие сервисы-приложения?

Может через какие-то наши сервисы транзитнуть?



Нужен вариант с минимальными телодвижениями, и конечно подешевле.



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