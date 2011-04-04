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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Моно - поповнення в розмірі вкладу.
А-банк - поповнення без обежень, але були випадки, коли поповнення забороняли.


А Приват имеет право на жизнь с его СТАНДАРТОМ от 250к с добавочкой 1% ???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:49

Boundless
мега. но банк не раз был уличен в запрете пополнения вкладов где его не устраивала процентная ставка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:04

  Boundless написав:Интересуют максимальные ставки

Форвард, Альянс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

але цифри треба перевіряти
:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 13:42

Коллеги, подскажите. Друг со своей таиландской карточки хочет переслать бабушке на карту денег.
Есть какие-то рабочие сервисы-приложения?
Может через какие-то наши сервисы транзитнуть?

Нужен вариант с минимальными телодвижениями, и конечно подешевле.

Соответствующую тему не нашёл. Направьте, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:56

Тут что-то было про мою и тай https://www.facebook.com/groups/monobank.beta/permalink/2063960950380101/
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 16:29

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, подскажите. Друг со своей таиландской карточки хочет переслать бабушке на карту денег.
Есть какие-то рабочие сервисы-приложения?
Может через какие-то наши сервисы транзитнуть?

Нужен вариант с минимальными телодвижениями, и конечно подешевле.

Соответствующую тему не нашёл. Направьте, если что


Оптимальне:
https://transferwise.com/ru
Переводили на Приват ЮА
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:45

  Boundless написав:Подскажите депозит в гривне на 6-12 мес с возможностью пополнения
Интересуют максимальные ставки

Земельній капитал
Депозит «ЛОВИ МОМЕНТ» (діє до 31.08.2019)
Мин.сумма вклада 7500,00
180 днів: 17,75% ежемесячно
366 днів: 18,00% ежемесячно
Лояльность: +0,5% для клієнтів, які пред’явили рекламний буклет, або відкрили рахунок
Поповнення не пізніше місяця до закінчення терміну вкладу. Мин.сумма 1000,00
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:55

Boundless

Можно еще Универсал
"Cтрокові депозити з можливістю поповнення:"
6 мес 17,0%, ежемесячно
12 мес 17,5% ежемесячно
Мінімальна сума відкриття та поповнення депозиту ‒ 5000 грн
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Жадность и Отвага!
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  #<1 ... 526527528529
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