А Приват имеет право на жизнь с его СТАНДАРТОМ от 250к с добавочкой 1% ???
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 сер, 2019 17:56
Re: Байки про банки і не тільки....
А Приват имеет право на жизнь с его СТАНДАРТОМ от 250к с добавочкой 1% ???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:49
Boundless
мега. но банк не раз был уличен в запрете пополнения вкладов где его не устраивала процентная ставка.
Додано: Суб 03 сер, 2019 21:04
Форвард, Альянс
але цифри треба перевіряти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 сер, 2019 13:42
Коллеги, подскажите. Друг со своей таиландской карточки хочет переслать бабушке на карту денег.
Есть какие-то рабочие сервисы-приложения?
Может через какие-то наши сервисы транзитнуть?
Нужен вариант с минимальными телодвижениями, и конечно подешевле.
Соответствующую тему не нашёл. Направьте, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:56
Тут что-то было про мою и тай
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:29
Оптимальне:
Переводили на Приват ЮА
Додано: Нед 04 сер, 2019 17:45
Земельній капитал
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Мин.сумма вклада 7500,00
180 днів: 17,75% ежемесячно
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Додано: Нед 04 сер, 2019 17:55
Boundless
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