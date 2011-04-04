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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:41

  chipmunk написав:
  Ethereum написав:Які банки вже мають IBAN крім Монобанку?

Алла

Приват - да.
ТАС - да.
Креди - нет
А-банк -нет
Глобус - нет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:14

  ol_zy написав:
  chipmunk написав:
  Ethereum написав:Які банки вже мають IBAN крім Монобанку?

Алла

Приват - да.
ТАС - да.
Креди - нет
А-банк -нет
Глобус - нет


Имхо уже все имеют, так как это требования НБУ.
Но кто то просто еще не показывает его в ИБ, а кого то возможно и глючит после обновления.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:37

  Aps написав: Имхо уже все имеют, так как это требования НБУ.
Но кто то просто еще не показывает его в ИБ, а кого то возможно и глючит после обновления.

не показывает = не имеет. Как моно воспользоваться новым форматом счета, если его нигде не показывают? Никак. Значит его нет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:43

  ol_zy написав:
  Aps написав: Имхо уже все имеют, так как это требования НБУ.
Но кто то просто еще не показывает его в ИБ, а кого то возможно и глючит после обновления.

не показывает = не имеет. Как моно воспользоваться новым форматом счета, если его нигде не показывают? Никак. Значит его нет...


Aps
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:46

сьогодні ІБАН-но переводив гроші СЕП-ом
укрсиб-кредо

зайшло нормульно
по часу - все як завжди.
+50грн !
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