Додано: Вів 06 сер, 2019 08:46

Вже з 5 серпня банківські рахунки громадян почнуть переводити у формат 29 цифр - до стандарту IBAN. Що це таке та навіщоЩо таке IBANIBAN (англ. International Bank Account Number) – це міжнародний формат коду банківського рахунку кожного клієнта, що відповідає вимогам ISO 13616 та використовується для здійснення міжнародних банківських переказів. Зараз такий код використовується більше, ніж в 60 країнах світу.По суті, головною відмінністю від українського формату є кількість символів в номері рахунку.Зараз в Україні система банківських рахунків передбачає, що максимальний розмір номера рахунку - 14 цифр, а код банку та інші деталі треба прописувати окремо.Кожна країна встановлює свій стандарт номеру IBAN, звично він передбачає 29 літер та цифр.При цьому, кожна частина рахунку має своє інформаційне значення (як телефонний номер): спочатку йде код країни (UA), потім дві цифри контрольного розряду (за допомогою якого можна перевірити, чи коректним є відповідний клієнтський рахунок), наступні шість цифр позначають код банку, потім - власне сам номер рахунку, який не є фіксованим (до 31 жовтня 2019 року – від 5 до 14 символів, з 01 листопада 2019 року – від 5 до 19 символів).Коли та яких змін чекатиЗгідно з поясненням НБУ, з 5 серпня 2019 року нові рахунки клієнтам українські банки відкриватимуть вже відповідно до вимог стандарту IBAN, тобто з вказівкою коду країни, банку тощо.Але йдеться саме про нові рахунки. Ті рахунки, які вже створені, банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням чинного номера аналітичного обліку.А вже з 1 листопада IBAN-стандарт стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах.У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у документах на переказ коштів можуть заповнювати реквізити “Код банку” та “Рахунок” у будь-яких варіаціях, тобто паралельно працюватимуть обидва стандарти.Пропустить через 8"Усі платіжні картки, емітовані банками до рахунку клієнта, залишаються чинними, вони є платіжним інструментом, який надає клієнту можливість за допомогою платіжного пристрою, зокрема ініціювати переказ коштів з банківського рахунка", - наголошують у Нацбанку.Також відомо, що нові номери звичайних користувачів, а також бізнесу будуть доступні в мобільному додатку банків вже з 5 серпня.При цьому нових договорів з банком або переоформлення рахунків клієнтів не вимагатимуть.Переваги IBANЯк зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.Перекази як у межах України, так і за її межами проводитимуться швидше, стане простіше ідентифікувати платника й одержувача коштів, а також банк, який їх обслуговує.Крім того, запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку.