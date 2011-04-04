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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:39

  Ethereum написав:
  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах


Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.


хто розтлумачить - навіщо зараз при ІБАНі треба використовувати систему е-ліміт він НБУ?

яка ще й там якісь ліміти має (вихід за неньку 50К євро в рік)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:46

Вже з 5 серпня банківські рахунки громадян почнуть переводити у формат 29 цифр - до стандарту IBAN. Що це таке та навіщо
Що таке IBAN

IBAN (англ. International Bank Account Number) – це міжнародний формат коду банківського рахунку кожного клієнта, що відповідає вимогам ISO 13616 та використовується для здійснення міжнародних банківських переказів. Зараз такий код використовується більше, ніж в 60 країнах світу.

По суті, головною відмінністю від українського формату є кількість символів в номері рахунку.

Зараз в Україні система банківських рахунків передбачає, що максимальний розмір номера рахунку - 14 цифр, а код банку та інші деталі треба прописувати окремо.

Кожна країна встановлює свій стандарт номеру IBAN, звично він передбачає 29 літер та цифр.

При цьому, кожна частина рахунку має своє інформаційне значення (як телефонний номер): спочатку йде код країни (UA), потім дві цифри контрольного розряду (за допомогою якого можна перевірити, чи коректним є відповідний клієнтський рахунок), наступні шість цифр позначають код банку, потім - власне сам номер рахунку, який не є фіксованим (до 31 жовтня 2019 року – від 5 до 14 символів, з 01 листопада 2019 року – від 5 до 19 символів).

Коли та яких змін чекати

Згідно з поясненням НБУ, з 5 серпня 2019 року нові рахунки клієнтам українські банки відкриватимуть вже відповідно до вимог стандарту IBAN, тобто з вказівкою коду країни, банку тощо.

Але йдеться саме про нові рахунки. Ті рахунки, які вже створені, банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням чинного номера аналітичного обліку.

А вже з 1 листопада IBAN-стандарт стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах.

У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у документах на переказ коштів можуть заповнювати реквізити “Код банку” та “Рахунок” у будь-яких варіаціях, тобто паралельно працюватимуть обидва стандарти.

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"Усі платіжні картки, емітовані банками до рахунку клієнта, залишаються чинними, вони є платіжним інструментом, який надає клієнту можливість за допомогою платіжного пристрою, зокрема ініціювати переказ коштів з банківського рахунка", - наголошують у Нацбанку.

Також відомо, що нові номери звичайних користувачів, а також бізнесу будуть доступні в мобільному додатку банків вже з 5 серпня.

При цьому нових договорів з банком або переоформлення рахунків клієнтів не вимагатимуть.

Переваги IBAN
Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.

Перекази як у межах України, так і за її межами проводитимуться швидше, стане простіше ідентифікувати платника й одержувача коштів, а також банк, який їх обслуговує.

Крім того, запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку.
https://espreso.tv/article/2019/07/26/b ... nfografika
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:17

  greenozon написав:
хто розтлумачить - навіщо зараз при ІБАНі треба використовувати систему е-ліміт він НБУ?

яка ще й там якісь ліміти має (вихід за неньку 50К євро в рік)


А в чем связь между номером счета и суммой ограничения вывода денег из страны?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:52

  Aps написав:
  greenozon написав:
хто розтлумачить - навіщо зараз при ІБАНі треба використовувати систему е-ліміт він НБУ?

яка ще й там якісь ліміти має (вихід за неньку 50К євро в рік)


А в чем связь между номером счета и суммой ограничения вывода денег из страны?

Десь як між айфоном і американським громадянством.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:46

  Aps написав:
  greenozon написав:
хто розтлумачить - навіщо зараз при ІБАНі треба використовувати систему е-ліміт він НБУ?

яка ще й там якісь ліміти має (вихід за неньку 50К євро в рік)


А в чем связь между номером счета и суммой ограничения вывода денег из страны?


ібан-ібан і переказуєм напряму ліквідність за кордон
так ясніше?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:42

  Ethereum написав:
  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах


Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.

В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Переваги IBAN
Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.

+4 символа и +5 нолей, как бы наоборот увеличивает кол-во вводимых реквизитов, хотя количество полей ввода сокращается аж на 1 поле - МФО, которое в счет засунули.
Теперь главное с кол-вом 0 не промахнутся при вводе.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:54

Re: Байки про банки і не тільки....

ol_zy написав:
  V2 написав:Переваги IBAN
Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.

+4 символа и +5 нолей, как бы наоборот увеличивает кол-во вводимых реквизитов, хотя количество полей ввода сокращается аж на 1 поле - МФО, которое в счет засунули.
Теперь главное с кол-вом 0 не промахнутся при вводе.


Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.
Даже в личном кабинете Новой почты стараются не такую длинную цифровую цепочку разделять пробелами несколько раз чтобы было вменяемо для мозга.
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