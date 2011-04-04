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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:21
[url="https://ubr.ua/finances/banking-sector/ukraintsam-pridetsja-zanovo-poluchit-nomera-schetov-iban-iz-za-oshibok-bankirov-3885403?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more"]Номер счета IBAN присвоили в Украине с ошибками[/url]
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