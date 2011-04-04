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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

[url="https://ubr.ua/finances/banking-sector/ukraintsam-pridetsja-zanovo-poluchit-nomera-schetov-iban-iz-za-oshibok-bankirov-3885403?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more"]Номер счета IBAN присвоили в Украине с ошибками[/url]
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:04

  ol_zy написав:
  V2 написав:Переваги IBAN
Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.

+4 символа и +5 нолей, как бы наоборот увеличивает кол-во вводимых реквизитов, хотя количество полей ввода сокращается аж на 1 поле - МФО, которое в счет засунули.
Теперь главное с кол-вом 0 не промахнутся при вводе.

код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

  freeze написав:Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.

А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

Нужен
  freeze написав:Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор.
Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.

Упрощения для переводов внутри страны нет по сути. Проще становится с международными переводами
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:20

  Faceless написав:
  _hunter написав:код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?

Нужен

А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:02

Депозити в доларах дешевшають

За останні 2 тижні відразу три великі банки знизили максимальні ставки за депозитами в американській валюті. Але у вкладників все ще є шанс заробити до 5,5% річних.

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greenozon
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