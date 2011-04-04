Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
[url="https://ubr.ua/finances/banking-sector/ukraintsam-pridetsja-zanovo-poluchit-nomera-schetov-iban-iz-za-oshibok-bankirov-3885403?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more"]Номер счета IBAN присвоили в Украине с ошибками[/url]
V2 написав:Переваги IBAN Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт призведе до скорочення кількості обов'язкових реквізитів для платіжних документів.
+4 символа и +5 нолей, как бы наоборот увеличивает кол-во вводимых реквизитов, хотя количество полей ввода сокращается аж на 1 поле - МФО, которое в счет засунули. Теперь главное с кол-вом 0 не промахнутся при вводе.
код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?
freeze написав:Про какое то упрощение выглядит как неудачный юмор. Естественно и операционисткам и гражданам будет сложнее вводить безумно длинную цифровую цепочку.
А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем". или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...