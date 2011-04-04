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Додано: Сер 07 сер, 2019 09:21
Re: Байки про банки і не тільки....
[url="https://ubr.ua/finances/banking-sector/ukraintsam-pridetsja-zanovo-poluchit-nomera-schetov-iban-iz-za-oshibok-bankirov-3885403?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more"]Номер счета IBAN присвоили в Украине с ошибками[/url]
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:04
код ЄДРПОУ тоже не нужен же, вроде?
А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Нужен
Упрощения для переводов внутри страны нет по сути. Проще становится с международными переводами
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:20
А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 07 сер, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:02
Депозити в доларах дешевшають
За останні 2 тижні відразу три великі банки знизили максимальні ставки за депозитами в американській валюті. Але у вкладників все ще є шанс заробити до 5,5% річних.
+50грн !
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Додано: Сер 07 сер, 2019 15:06
Информация не полная, есть ставки и повыше , хотя факт остается фактом , депозиты в долларе стали намного менее привлекательнее гривневых депозитов.
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:28
Контрольный разряд и раньше был в номере счета.
Но ни он, не нышний в Ибане не дает возможность идентифицировать правильность реквизитов клиент-счет.
Убрать то эту проверку можно. Как сейчас так и ранее. Ибан тут не причем.
Но врядли будут. И думаю тут дело не в самой проверке, а в данных о платежах клиентов которые оседают в платежном центре НБУ.
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