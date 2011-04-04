|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:03
ol_zy написав: Ethereum написав: Мизантрóп написав:Ethereum
на главной или в реквизитах
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.
В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.
От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 658
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:19
Ethereum написав: ol_zy написав: Мизантрóп написав:Ethereum
на главной или в реквизитах
Ethereum написав:
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.
В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.
От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.
Со особоодаренных избирателей По грех не снять...
С Венгрии Евро зашли без комиссий, правда это был возврат с АЗС.
То может отправитель указал комиссию снять за счет получателя. Где у Альфы в тарифах % за зачисление? Прям так в выписке и было отдельной строкой комиссия за зачисление?
С пионера также заходит без комиссии (пионер берет свою, но и все)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5337
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 05:17
prodigy написав: vitaliian написав: coulthard написав:
Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?
28
31
Luchshe 40 za 1 USD -- sleduschii deval po Fabinachchchi 34, nu i procenti po depo...
-
Ne moskal
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 21.11.17
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|210519
|
|
|50
|78232
|
|
|18
|19883
|
|