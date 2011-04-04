Мизантрóп написав:Ethereum
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Ethereum написав:
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.
В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.[/quote]
От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.[/quote]
Со особоодаренных избирателей По грех не снять...
С Венгрии Евро зашли без комиссий, правда это был возврат с АЗС.
То может отправитель указал комиссию снять за счет получателя. Где у Альфы в тарифах % за зачисление? Прям так в выписке и было отдельной строкой комиссия за зачисление?
С пионера также заходит без комиссии (пионер берет свою, но и все)[/quote]
Для особливих виборців наслідників Януковича пора б знати що Альфа бере комісії не відому звідки.
Але виборці зеблоїдів їздять тільки на схід , тому не петрають в банківській справі. Главное долар по 25! Нічого не нагадує? Вашого батю азірова?