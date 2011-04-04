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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:03

  ol_zy написав:
  Ethereum написав:
  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах


Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.

В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.


От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 00:19

  Ethereum написав:
  ol_zy написав:
  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах
  Ethereum написав:
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.

В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.


От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.

Со особоодаренных избирателей По грех не снять...
С Венгрии Евро зашли без комиссий, правда это был возврат с АЗС.
То может отправитель указал комиссию снять за счет получателя. Где у Альфы в тарифах % за зачисление? Прям так в выписке и было отдельной строкой комиссия за зачисление?
С пионера также заходит без комиссии (пионер берет свою, но и все)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 05:17

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  coulthard написав:Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?

28


31

Luchshe 40 za 1 USD -- sleduschii deval po Fabinachchchi 34, nu i procenti po depo...
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:59

  Мизантрóп написав:Ethereum на главной или в реквизитах
  Ethereum написав:
Дякую . Хто вже робив поповнення по IBAN з Європи? Є комісія?
В Європі немає комісії при переказі SEPA.

В альфе при зачислении комиссий вроде и не было никогда по ибан, что на счет, что на карту. Только валюта счета/карты должна совпадать. Правда это свифтом шло, но не думаю, что будет комиссия за SEPA.[/quote]

От немає чого триндіти ,як не знаєш нічого. Саме такі всі виборці Зе.
При переводі з Англії по ІБАН Альфа зняла 7.5 євро з 100 євро. На другий раз попробую 1000 вивести і відпишуся.[/quote]
Со особоодаренных избирателей По грех не снять...
С Венгрии Евро зашли без комиссий, правда это был возврат с АЗС.
То может отправитель указал комиссию снять за счет получателя. Где у Альфы в тарифах % за зачисление? Прям так в выписке и было отдельной строкой комиссия за зачисление?
С пионера также заходит без комиссии (пионер берет свою, но и все)[/quote]


Для особливих виборців наслідників Януковича пора б знати що Альфа бере комісії не відому звідки.
Але виборці зеблоїдів їздять тільки на схід , тому не петрають в банківській справі. Главное долар по 25! Нічого не нагадує? Вашого батю азірова?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51

  ol_zy написав:
  _hunter написав:А зачем их руками вводить? -- от получателя копируем, у себя "вставляем".
или это про бумажные квитанции? -- ну там ССЗБ...

Нужен конечно, без ЄДРПОУ никак...
Если счет в виде скана, то особо не покопируешь...

Для этого уже давно QR коды применяют.

  ol_zy написав:
  _hunter написав:А зачем? -- банк же сам "знает" ЄДРПОУ своего клиента. -- переход на новый формат хорошее время избавиться от этого пережитка совка...
Т.е. раньше это нужно было для "проверки" правильности реквизитов (не совпала пара счет/код -- "что-то пошло не так") да упрощения "стука" в налоговую.
Но сейчас в IBAN есть контрольный разряд, а "стучат" банки сугубо по электронным каналам. В чем смысл указания ЄДРПОУ?

нет никакого разряда или вот те 2 цифры после UA? Но и там легко сделав 2 ошибки вписаться в любую проверку, а название ЮЛ часто могут дублироваться поэтому без ЄДРПОУ не выйдет. Вот название ЮЛ можно было бы и убрать в нем можно ошибаться и сокращать как хочешь. Думаю название особо никто и не контролирует.

Да -- вот те 2 цифры. Там хитрый алгоритм -- сделать "правильные" ошибки не так уж и просто.
Более того: в "развитых" странах используется только IBAN -- значит ошибки в реквизитах случаются довольно редко...
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