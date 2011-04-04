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Мінфін дає огляди по двох таборах банків - нормальні і "гусарські"
вище було по 1ій категорії
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:59
Surfer
Мінфін дає огляди по двох таборах банків - нормальні і "гусарські"
вище було по 1ій категорії
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 05:17
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:41
Яким банкам українці довіряють свої гроші
Найвищий темп приросту депозитів фізосіб за перші 6 місяців показав банк Сергія Тігіпка, а найбільш значний відтік вкладів — у банку Петра Порошенка та «дочки» російського банку.
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