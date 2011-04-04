Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:59
Surfer
Мінфін дає огляди по двох таборах банків - нормальні і "гусарські"
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greenozon
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 05:17
prodigy написав: vitaliian написав: coulthard написав:
Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?
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Luchshe 40 za 1 USD -- sleduschii deval po Fabinachchchi 34, nu i procenti po depo...
Ne moskal
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:41
Яким банкам українці довіряють свої гроші
Найвищий темп приросту депозитів фізосіб за перші 6 місяців показав банк Сергія Тігіпка, а найбільш значний відтік вкладів — у банку Петра Порошенка та «дочки» російського банку.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... a-polgoda/
greenozon
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:09
Господа кто где столбился?
Oleg_Sa
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Додано: Суб 10 сер, 2019 08:46
RwS $ €!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:55
Oleg_Sa написав:
Господа кто где столбился?
Альянс до 450дней = 17%
Гдобус до 900дней = 16,5% есть с капитализацией
RWS-bank до 1096 дн = 17%
Остальные или неинтересные, или их нет в моем городе.
Gln_Vlrn
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:15
ihorsic написав:
RwS $ €!
чуть швидше треба було, вже просіли валютні
ще Комінвест тримається, є 5.5 рік валюта (дол, євр), від 500 валюти
депозит "Звичайний"
можна довкладати
greenozon
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