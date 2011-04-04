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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:59

Surfer

Мінфін дає огляди по двох таборах банків - нормальні і "гусарські"
вище було по 1ій категорії
:)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 05:17

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  coulthard написав:Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?

28


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Luchshe 40 za 1 USD -- sleduschii deval po Fabinachchchi 34, nu i procenti po depo...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:41

Яким банкам українці довіряють свої гроші

Найвищий темп приросту депозитів фізосіб за перші 6 місяців показав банк Сергія Тігіпка, а найбільш значний відтік вкладів — у банку Петра Порошенка та «дочки» російського банку.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... a-polgoda/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:09

Господа кто где столбился?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:46

RwS $ €!
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:55

  Oleg_Sa написав:Господа кто где столбился?


Альянс до 450дней = 17%
Гдобус до 900дней = 16,5% есть с капитализацией
RWS-bank до 1096 дн = 17%

Остальные или неинтересные, или их нет в моем городе.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:15

  ihorsic написав:RwS $ €!

чуть швидше треба було, вже просіли валютні

ще Комінвест тримається, є 5.5 рік валюта (дол, євр), від 500 валюти
депозит "Звичайний"
можна довкладати
+50грн !
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