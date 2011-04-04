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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:40
Re: Байки про банки і не тільки....
9 місячні гривнодепо
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Хорошая статья. А есть подобное , но про баксодепо?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:09
Яким банкам можна довірити понад 200 тисяч (оцінка аналітиків)
На прохання «Мінфіну» аналітики поставили банкам оцінки, проаналізувавши, чи можна їм довірити вклад понад 200 тисяч гривень.
Про це йдеться в рейтингу стійкості банків за 2 квартал 2019 року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Єври є.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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