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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:40

Re: Байки про банки і не тільки....

9 місячні гривнодепо
https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... 15_08_2019
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Хорошая статья. А есть подобное , но про баксодепо?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:09

Яким банкам можна довірити понад 200 тисяч (оцінка аналітиків)

На прохання «Мінфіну» аналітики поставили банкам оцінки, проаналізувавши, чи можна їм довірити вклад понад 200 тисяч гривень.
Про це йдеться в рейтингу стійкості банків за 2 квартал 2019 року


https://minfin.com.ua/ua/2019/08/14/38732140/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Binimovich написав:А есть подобное , но про баксодепо?

Єври є. https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... 06_08_2019
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:34

  Binimovich написав:А есть подобное , но про баксодепо?

Эх.. От себя отрываю :D

На год и более:
Мисто 5,75
Коминвест 5,5
Зем.кап 5,5
Форвард 5,5
Альфа 5,5
КиБ 5,3
РВС 5,25
Конкорд 5,0
Альянс 5,0
Агропросперис 5,0
Глобус 5,0

Всё, что ниже 5,0 вообще не рассматриваю :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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