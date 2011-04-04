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Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект о налоговой амнистии капиталов. Каждый украинец сможет задекларировать деньги или имущества, которые ранее скрывал от государства, уплатив с них налог.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. "Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он. Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной. "Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев. Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.
Латвийский финрегулятор остановил работу одного из крупнейших банков страны PNB Banka
"КРФК, принимая во внимание решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Правления единого регулирования Европы, приостановила оказание финансовых услуг PNB Banka и приняла решение о недоступности вкладов", - указывает регулятор. Ведомство также подчеркивает, что ЕЦБ 15 августа констатировал, что это финучреждение может столкнуться с финансовыми трудностями. В свою очередь Правление единого регулирования Европы приняло решение не проводить мероприятия по спасению банка.
Как сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на КРФК, по размеру активов PNB banka (прежнее название - Norvik banka) в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого финучреждения было почти 100 тыс. клиентов и 40% из них - пожилые люди. Количество сотрудников банка составляет 538 человек.
В конце июня этого года это финучреждение сообщило, что российский предприниматель и финансист Григорий Гусельников продал принадлежащий ему контрольный пакет акций - 60% - в PNB banka. Его приобрела группа американских и европейских инвесторов, которые заявили о намерении разработать обновленную стратегию развития банка. Гусельников приобрел контрольный пакет акций банка в 2013 году.