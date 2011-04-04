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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:40

Re: Байки про банки і не тільки....

9 місячні гривнодепо
https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... 15_08_2019
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Хорошая статья. А есть подобное , но про баксодепо?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:09

Яким банкам можна довірити понад 200 тисяч (оцінка аналітиків)

На прохання «Мінфіну» аналітики поставили банкам оцінки, проаналізувавши, чи можна їм довірити вклад понад 200 тисяч гривень.
Про це йдеться в рейтингу стійкості банків за 2 квартал 2019 року


https://minfin.com.ua/ua/2019/08/14/38732140/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Binimovich написав:А есть подобное , но про баксодепо?

Єври є. https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... 06_08_2019
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:34

  Binimovich написав:А есть подобное , но про баксодепо?

Эх.. От себя отрываю :D

На год и более:
Мисто 5,75
Коминвест 5,5
Зем.кап 5,5
Форвард 5,5
Альфа 5,5
КиБ 5,3
РВС 5,25
Конкорд 5,0
Альянс 5,0
Агропросперис 5,0
Глобус 5,0

Всё, что ниже 5,0 вообще не рассматриваю :mrgreen:
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:09

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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:57

Вона чё Михалыч:
Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев
Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект о налоговой амнистии капиталов. Каждый украинец сможет задекларировать деньги или имущества, которые ранее скрывал от государства, уплатив с них налог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
"Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он.
Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной.
"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:53

Латвийский финрегулятор остановил работу одного из крупнейших банков страны PNB Banka

"КРФК, принимая во внимание решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Правления единого регулирования Европы, приостановила оказание финансовых услуг PNB Banka и приняла решение о недоступности вкладов", - указывает регулятор. Ведомство также подчеркивает, что ЕЦБ 15 августа констатировал, что это финучреждение может столкнуться с финансовыми трудностями. В свою очередь Правление единого регулирования Европы приняло решение не проводить мероприятия по спасению банка.

Как сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на КРФК, по размеру активов PNB banka (прежнее название - Norvik banka) в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого финучреждения было почти 100 тыс. клиентов и 40% из них - пожилые люди. Количество сотрудников банка составляет 538 человек.

В конце июня этого года это финучреждение сообщило, что российский предприниматель и финансист Григорий Гусельников продал принадлежащий ему контрольный пакет акций - 60% - в PNB banka. Его приобрела группа американских и европейских инвесторов, которые заявили о намерении разработать обновленную стратегию развития банка. Гусельников приобрел контрольный пакет акций банка в 2013 году.

https://tass.ru/ekonomika/6768066

Это не те "коты", на которых хотели переписать украинский Сбербанк? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Голосование за лучший интернет-банк для малого и среднего бизнеса (МСБ) проходит с 16 по 22 августа 2019 года.
Банки, желающие добавить себя в список для голосования, могут это сделать до 20 августа.
https://delo.ua/business/rates/banks-ra ... DEuv4YI0Vc
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:40

В качестве офтопа выходного дня :lol: :lol: :lol:


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Живите своим умом!
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  #<1 ... 528529530531
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