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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:40

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Інформацію про обшуки поширив журналіст "1+1", обраний депутатом Верховної Ради Олександр Дубинський в соціальній мережі Facebook. https://ukranews.com/ua/news/648177-pry ... yu-atakoyu
Нардеп-мажоритарник від партії Слуга народу Олександр Дубінський. На парламентських виборах-2019 отримав 40,94% голосів у мажоритарному окрузі № 94 у Київській області. Його суперником був бізнесмен і близький соратник Порошенка Ігор Кононенко (Набрав 12,01% голосів). https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/ ... 34312.html
Возможно это начало 8) Как говорил Бывалый Будем ждать. Сдавай! https://www.youtube.com/watch?v=WVxht8cdRhg
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Долярчик тут дарят деньги за 121грн. Зображення
https://sitelite.me/privatpank?fbclid=I ... vNGrTnHf_c
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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