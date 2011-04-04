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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:40
Інформацію про обшуки поширив журналіст "1+1", обраний депутатом Верховної Ради Олександр Дубинський в соціальній мережі Facebook.
Нардеп-мажоритарник від партії Слуга народу Олександр Дубінський. На парламентських виборах-2019 отримав 40,94% голосів у мажоритарному окрузі № 94 у Київській області. Його суперником був бізнесмен і близький соратник Порошенка Ігор Кононенко (Набрав 12,01% голосів).
Возможно это начало Как говорил Бывалый Будем ждать. Сдавай!
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Долярчик тут дарят деньги за 121грн.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12
Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16
Ethereum
шукайте банку із фіксованим комісом на СЕП
можна і під 0 (напр Форвард)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:37
За останній місяць банки знизили депозитні ставки для валютних вкладів та підвищили для вкладів у гривні.
Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Отже, чекають падіння гривні...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:44
Де ви у ТАСі знайшли дешевий СЕП? Варіант з поточним ніби віджив своє разом з ТАС24, хіба ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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