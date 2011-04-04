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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:50

  Мизантрóп написав:
  Ethereum написав:Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?

Альфа до 17:00 -0%


Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
Один рахунок на 40 на Ощад і 1 рахунок на 10 на ОТП.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:16

  Ethereum написав:Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?

У Ощаді, здається, можна було безкоштовно розбивати по 5к - усього 8 платежів виходить :wink: За інформацію не ручаюсь, виправте, якщо не правий.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
п.5.3 https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
рух потягів 10-14-17
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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