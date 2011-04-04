Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:50
Мизантрóп написав: Ethereum написав: Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?
Альфа до 17:00 -0%
Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
Один рахунок на 40 на Ощад і 1 рахунок на 10 на ОТП.
Ethereum
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:16
Ethereum написав: Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?
У Ощаді, здається, можна було безкоштовно розбивати по 5к - усього 8 платежів виходить
За інформацію не ручаюсь, виправте, якщо не правий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:42
Ethereum написав:
Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
п.5.3
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
рух потягів 10-14-17
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:17
klug написав: Bosstone написав: Ethereum написав: Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?
Дешевле в Приват, Укрсиб,
Таском
, бесплатно в Аваль, Альфа, Форвард, Конкорд
Де ви у ТАСі знайшли дешевий СЕП? Варіант з поточним ніби віджив своє разом з ТАС24, хіба ні?
Фикс.комиссия 5 грн. при переводе до 10 тыс.
Bosstone
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