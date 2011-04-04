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Третий крупнейший банк Дании Jyske Bank первым в мире введет отрицательную ставку по ипотечным кредитам, пишет Guardian. Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Организация также стала первой в стране, которая объявила о введении отрицательных вкладов по депозитам.
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит. Так что, хотя они должны будут делать ежемесячные выплаты по кредиту, всякий раз их задолженность будет сокращаться на сумму больше той, что они вносят, объяснил экономист банка Миккель Хёг.
Отрицательные ставки по депозитам возможны по индивидуальным соглашениям за вклады объемом свыше 7,5 млн датских крон ($1,1 млн). По умолчанию с 1 декабря такая ставка составит -0,6%, пишет Financial Times.