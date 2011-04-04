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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:50

  Мизантрóп написав:
  Ethereum написав:Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?

Альфа до 17:00 -0%


Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
Один рахунок на 40 на Ощад і 1 рахунок на 10 на ОТП.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:16

  Ethereum написав:Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?

У Ощаді, здається, можна було безкоштовно розбивати по 5к - усього 8 платежів виходить :wink: За інформацію не ручаюсь, виправте, якщо не правий.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
п.5.3 https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
рух потягів 10-14-17
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:17

  klug написав:
  Bosstone написав:
  Ethereum написав:Мизантрóп
Народ послати СЕП як дешевше. 40000 за РЕМ докумегти заплатити. Ощад 0.5% ,хто менше?

Дешевле в Приват, Укрсиб, Таском, бесплатно в Аваль, Альфа, Форвард, Конкорд

Де ви у ТАСі знайшли дешевий СЕП? Варіант з поточним ніби віджив своє разом з ТАС24, хіба ні?

Фикс.комиссия 5 грн. при переводе до 10 тыс.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:40

  Bosstone написав:Фикс.комиссия 5 грн. при переводе до 10 тыс.

Зрозуміло, дяку. На наведеній сумі виходить 25 грн. Звичайно дешевше на порядок, ніж початкові умови, але не дуже дешево.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:36

Третий крупнейший банк Дании Jyske Bank первым в мире введет отрицательную ставку по ипотечным кредитам, пишет Guardian. Ставка -0,5% предлагается для десятилетних кредитов. Организация также стала первой в стране, которая объявила о введении отрицательных вкладов по депозитам.

Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит. Так что, хотя они должны будут делать ежемесячные выплаты по кредиту, всякий раз их задолженность будет сокращаться на сумму больше той, что они вносят, объяснил экономист банка Миккель Хёг.

Отрицательные ставки по депозитам возможны по индивидуальным соглашениям за вклады объемом свыше 7,5 млн датских крон ($1,1 млн). По умолчанию с 1 декабря такая ставка составит -0,6%, пишет Financial Times.


https://www.interfax.ru/business/673333

Наше светлое будущее? ))
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:31

  Aps написав:Наше светлое будущее? ))

Ага -- сразу после того, как средний депозит к половине ляма приблизится.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:17

  Мизантрóп написав:
  Ethereum написав:Альфа через мобайл? 0% на вихід по реквізитам? Точно?
п.5.3 https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
рух потягів 10-14-17


Дякую,послав першу до 17,вроді нічого не зняло. :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:27

Тотальний «ставкопад» на ринку валютних депозитів триває. На початку серпня дохідність вкладів у валюті знизили Райффайзен Банк Аваль, МТБ Банк та ПУМБ. Зараз їх приклад наслідують ще 4 найбільших фінустанови.

«Мінфін» підготував свіжий огляд максимальних ставок за вкладами в найбільших банках з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн.

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... lko-darom/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:послав першу до 17,вроді нічого не зняло.
аби вчасно ще дійшло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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