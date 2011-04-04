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Що буде з обліковою ставкою і ставками за банківськими кредитами? Ми опублікували наш прогноз щодо ключової ставки. Відповідно до цього прогнозу упродовж наступних кількох років очікується зниження ставки до 8-9 відсотків.
greenozon написав:Заступник голови НБУ Олег Чурій: ...
Що буде з обліковою ставкою і ставками за банківськими кредитами? Ми опублікували наш прогноз щодо ключової ставки. Відповідно до цього прогнозу упродовж наступних кількох років очікується зниження ставки до 8-9 відсотків.
пора закидати якоря на довгострокові (багаторічні) стовпи
Дослухатися до офиційних прогнозів посадовця то така собі порада. Займаючи такую посаду ні хто не каже, що "зараз я кируючи зажену країну у прірву"... Завжди про світле майбутнє... та воно завжди десь за обрієм