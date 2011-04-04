Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Що буде з обліковою ставкою і ставками за банківськими кредитами? Ми опублікували наш прогноз щодо ключової ставки. Відповідно до цього прогнозу упродовж наступних кількох років очікується зниження ставки до 8-9 відсотків.
greenozon написав:Заступник голови НБУ Олег Чурій: ...
Що буде з обліковою ставкою і ставками за банківськими кредитами? Ми опублікували наш прогноз щодо ключової ставки. Відповідно до цього прогнозу упродовж наступних кількох років очікується зниження ставки до 8-9 відсотків.
пора закидати якоря на довгострокові (багаторічні) стовпи
Дослухатися до офиційних прогнозів посадовця то така собі порада. Займаючи такую посаду ні хто не каже, що "зараз я кируючи зажену країну у прірву"... Завжди про світле майбутнє... та воно завжди десь за обрієм
Таке питання: для отримання зп пропонують завести зарплатну картку самостійно, в роботодавця нема спецдоговору з банком для усіх. Що в такому випадку треба робити - просто взяти якусь картку, звісно з халявним зарахуванням і зняттям, чи є нюанси, може банку треба спецдоговір для зарплати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk написав:Таке питання: для отримання зп пропонують завести зарплатну картку самостійно, в роботодавця нема спецдоговору з банком для усіх. Що в такому випадку треба робити - просто взяти якусь картку, звісно з халявним зарахуванням і зняттям, чи є нюанси, може банку треба спецдоговір для зарплати?
никакого спецдоговора .. проста даете реквизиты работодателю. в идеале, если реквизиты прямые (без транзитника), чтоб избежать путаницы.
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chipmunk написав:Таке питання: для отримання зп пропонують завести зарплатну картку самостійно, в роботодавця нема спецдоговору з банком для усіх. Що в такому випадку треба робити - просто взяти якусь картку, звісно з халявним зарахуванням і зняттям, чи є нюанси, може банку треба спецдоговір для зарплати?
никакого спецдоговора .. проста даете реквизиты работодателю. в идеале, если реквизиты прямые (без транзитника), чтоб избежать путаницы.