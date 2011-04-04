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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:15

Заступник голови НБУ Олег Чурій:
...

Що буде з обліковою ставкою і ставками за банківськими кредитами? Ми опублікували наш прогноз щодо ключової ставки. Відповідно до цього прогнозу упродовж наступних кількох років очікується зниження ставки до 8-9 відсотків.

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... akozh.html


пора закидати якоря на довгострокові (багаторічні) стовпи
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:46

Для тих, хто тільки вступив у клуб "ДепоЛюдей" :arrow: https://allfin.com.ua/stati/o-bankah/na ... n_get_more
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:42

  greenozon написав:Заступник голови НБУ Олег Чурій:
...

Що буде з обліковою ставкою і ставками за банківськими кредитами? Ми опублікували наш прогноз щодо ключової ставки. Відповідно до цього прогнозу упродовж наступних кількох років очікується зниження ставки до 8-9 відсотків.

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... akozh.html


пора закидати якоря на довгострокові (багаторічні) стовпи


Дослухатися до офиційних прогнозів посадовця то така собі порада. Займаючи такую посаду ні хто не каже, що "зараз я кируючи зажену країну у прірву"... Завжди про світле майбутнє... та воно завжди десь за обрієм
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 17:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Таке питання: для отримання зп пропонують завести зарплатну картку самостійно, в роботодавця нема спецдоговору з банком для усіх. Що в такому випадку треба робити - просто взяти якусь картку, звісно з халявним зарахуванням і зняттям, чи є нюанси, може банку треба спецдоговір для зарплати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 17:58

  chipmunk написав:Таке питання: для отримання зп пропонують завести зарплатну картку самостійно, в роботодавця нема спецдоговору з банком для усіх. Що в такому випадку треба робити - просто взяти якусь картку, звісно з халявним зарахуванням і зняттям, чи є нюанси, може банку треба спецдоговір для зарплати?


никакого спецдоговора .. проста даете реквизиты работодателю.
в идеале, если реквизиты прямые (без транзитника), чтоб избежать путаницы.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 03:17

  IMPRINTER написав:
  chipmunk написав:Таке питання: для отримання зп пропонують завести зарплатну картку самостійно, в роботодавця нема спецдоговору з банком для усіх. Що в такому випадку треба робити - просто взяти якусь картку, звісно з халявним зарахуванням і зняттям, чи є нюанси, може банку треба спецдоговір для зарплати?


никакого спецдоговора .. проста даете реквизиты работодателю.
в идеале, если реквизиты прямые (без транзитника), чтоб избежать путаницы.

А еще лучше с ибаном
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають? Або хто дає більше 16% за поточним?

Тільки Місто не пропонуйте...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:51

  kreuz написав:Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають? Або хто дає більше 16% за поточним?

Тільки Місто не пропонуйте...

а где 16 на текущем?
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