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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:56

Арестовано имущество жены владельца банка «Земельный капитал»

https://finclub.net/news/arestovano-imushchestvo-zheny-vladeltsa-banka-zemelnyj-kapital.html

http://finbalance.com.ua/news/ukrhazbank-domihsya-areshtu-mayna-druzhini-eks-ministra-vuhlepromu-topolova
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:46

  Bosstone написав:
  kreuz написав:Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають? Або хто дає більше 16% за поточним?

Тільки Місто не пропонуйте...

а где 16 на текущем?

На Хмарці ака Скай 16% наче було, але календарний місяць має лежати.
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  greenozon написав:
  kreuz написав:Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають?

залежить від багатьох факторів
1) пенсіонер?
2) сума вкладу (напр Форвард має продукт 18.5% річних, але від 180К :)
3) через ІБ чи в відділенні (зазвичай ІБ вигідніше)
4) програми лояльністі при лонгації

в Форварді для прикладу через ІБ можна 18% зараз (рік)

Дякую, гарні умови, подивився. Колись БВК у нашому місті можна було узяти, зараз нажаль ні. А був здається перший псевдодистанційний банк...
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