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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:56
Арестовано имущество жены владельца банка «Земельный капитал»
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:46
На Хмарці ака Скай 16% наче було, але календарний місяць має лежати.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:49
Дякую, гарні умови, подивився. Колись БВК у нашому місті можна було узяти, зараз нажаль ні. А був здається перший псевдодистанційний банк...
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