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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:56

Арестовано имущество жены владельца банка «Земельный капитал»

https://finclub.net/news/arestovano-imushchestvo-zheny-vladeltsa-banka-zemelnyj-kapital.html

http://finbalance.com.ua/news/ukrhazbank-domihsya-areshtu-mayna-druzhini-eks-ministra-vuhlepromu-topolova
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:46

  Bosstone написав:
  kreuz написав:Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають? Або хто дає більше 16% за поточним?

Тільки Місто не пропонуйте...

а где 16 на текущем?

На Хмарці ака Скай 16% наче було, але календарний місяць має лежати.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:49

  greenozon написав:
  kreuz написав:Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають?

залежить від багатьох факторів
1) пенсіонер?
2) сума вкладу (напр Форвард має продукт 18.5% річних, але від 180К :)
3) через ІБ чи в відділенні (зазвичай ІБ вигідніше)
4) програми лояльністі при лонгації

в Форварді для прикладу через ІБ можна 18% зараз (рік)

Дякую, гарні умови, подивився. Колись БВК у нашому місті можна було узяти, зараз нажаль ні. А був здається перший псевдодистанційний банк...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:40

  kreuz написав:
  Bosstone написав:
  kreuz написав:Друзі, а де зараз більше 18% за гривню наливають? Або хто дає більше 16% за поточним?

Тільки Місто не пропонуйте...

а где 16 на текущем?

На Хмарці ака Скай 16% наче було, але календарний місяць має лежати.

З 1-го вересня буде 15% :((
https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... %D0%B0.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:28

Тока узнал про этогодичную постанову НБУ от 02.01.19 "Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України"
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19
demichh
 
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