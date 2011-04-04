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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:56
Арестовано имущество жены владельца банка «Земельный капитал»
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:46
На Хмарці ака Скай 16% наче було, але календарний місяць має лежати.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:49
Дякую, гарні умови, подивився. Колись БВК у нашому місті можна було узяти, зараз нажаль ні. А був здається перший псевдодистанційний банк...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:40
З 1-го вересня буде 15% :((
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:28
Тока узнал про этогодичную постанову НБУ от 02.01.19 "Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України"
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
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