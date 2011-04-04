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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:13

Аlександр

Ну-ну. Вы понесете под 8 - 10% годовых в гривне (минус налог)?
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:04

  coulthard написав:Аlександр

Ну-ну. Вы понесете под 8 - 10% годовых в гривне (минус налог)?


При таких процентах - сразу все побегут в недвигу. Правильные намерения, но практически нужно будет смотреть. Планы наполеоновские, а вот с реализацией...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:20

Прошу поделиться инфой про столбики в грн )
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:50

Investor_K

АБанк - капіталізація, якщо є старий депо-сад то +1 до старих
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Глобус - можна стовбанутись на 900 днів, зараз є акція +1 по гривні. Якщо є ресурс (100К+) або пенсія - то ще +0.5

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Дякую
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:45

  coulthard написав:Аlександр

Ну-ну. Вы понесете под 8 - 10% годовых в гривне (минус налог)?

Скорее не заберу.
  jay2004 написав:При таких процентах - сразу все побегут в недвигу. Правильные намерения, но практически нужно будет смотреть. Планы наполеоновские, а вот с реализацией...

А вот с реализацией банкам нужно будет сделать упор на развитии карточных / текущих счетов, постепенно понижая проценты по срочным вкладам, но не трогая проценты по текущим / карточным счетам. Одно дело, когда средства на определенный срок заморожены под 8 - 10% годовых, другое, когда под тот же процент всегда доступны под рукой.
Аlександр
 
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