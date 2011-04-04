Аlександр
Ну-ну. Вы понесете под 8 - 10% годовых в гривне (минус налог)?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 вер, 2019 11:13
Аlександр
Ну-ну. Вы понесете под 8 - 10% годовых в гривне (минус налог)?
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:04
При таких процентах - сразу все побегут в недвигу. Правильные намерения, но практически нужно будет смотреть. Планы наполеоновские, а вот с реализацией...
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:20
Прошу поделиться инфой про столбики в грн )
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:50
Investor_K
АБанк - капіталізація, якщо є старий депо-сад то +1 до старих
до 30 саджанців макс
Глобус - можна стовбанутись на 900 днів, зараз є акція +1 по гривні. Якщо є ресурс (100К+) або пенсія - то ще +0.5
Форвард (через ІБ більші %)
Альянс (від 250К +1%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Дякую
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:45
Скорее не заберу.
А вот с реализацией банкам нужно будет сделать упор на развитии карточных / текущих счетов, постепенно понижая проценты по срочным вкладам, но не трогая проценты по текущим / карточным счетам. Одно дело, когда средства на определенный срок заморожены под 8 - 10% годовых, другое, когда под тот же процент всегда доступны под рукой.
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