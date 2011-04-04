jay2004 написав:Аlександр написав:А вот с реализацией банкам нужно будет сделать упор на развитии карточных / текущих счетов, постепенно понижая проценты по срочным вкладам, но не трогая проценты по текущим / карточным счетам. Одно дело, когда средства на определенный срок заморожены под 8 - 10% годовых, другое, когда под тот же процент всегда доступны под рукой.
Сужу строго по себе: когда будет перейдён рубикон прибыльности - сразу перейду в недвижимость.Ибо от сдачи квадратов будет больше профит(. Просто холодный расчёт.
Осталось только найти порядочных арендаторов.
Просто не люблю распыляться. Поэтому сразу выбираю надежный, современный банк на несколько фондов, где и выкладываюсь на все 100%. А у Форварда ликвидность, увы, не впечатляет.
Когда вклады станут под 8 - 10% годовых, вряд-ли инфляция будет 9%, скорее в районе 6%.