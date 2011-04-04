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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:16
jay2004 написав: Аlександр написав:
А вот с реализацией банкам нужно будет сделать упор на развитии карточных / текущих счетов, постепенно понижая проценты по срочным вкладам, но не трогая проценты по текущим / карточным счетам. Одно дело, когда средства на определенный срок заморожены под 8 - 10% годовых, другое, когда под тот же процент всегда доступны под рукой.
Сужу строго по себе: когда будет перейдён рубикон прибыльности - сразу перейду в недвижимость.Ибо от сдачи квадратов будет больше профит(. Просто холодный расчёт.
Осталось только найти порядочных арендаторов.
jay2004 написав:
P.S. А что мешает держать в Форварде(15%) или Шаромиге сейчас?
Просто не люблю распыляться. Поэтому сразу выбираю надежный, современный банк на несколько фондов, где и выкладываюсь на все 100%. А у Форварда ликвидность, увы, не впечатляет.
flyman написав:
а нести гривню під 8..10% річних, при інфляції 9% - це собі в збиток
Когда вклады станут под 8 - 10% годовых, вряд-ли инфляция будет 9%, скорее в районе 6%.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:54
Аlександр написав:
Осталось только найти порядочных арендаторов.
С населением сложно.
Для аренды выгоднее покупать нежилой фонд - там и арендаторы будут платежеспособные, и метраж гораздо больше, и аренда на долгосроки.
Не говоря уже о том, что юр.лица содержат арендованные помещания в идеальном порядке.
У нас несколько юр.лиц сидят с 2002 года и никуда не собираются уходить, хотя мы периодически поднимаем арендную плату. Но им важнее уже хорошо "прикормленное" для их клиентов и контрагентов место, да и мы не сильно задираем цены + делаем скидки, т.к. уже практически "сроднились" за столько лет
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:56
Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?
Если сникнет парус -
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:57
jay2004 написав:
Поэтому сразу выбираю надежный, современный банк
В Украине нет надежных банков.
Есть только надежда
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:19
Investor_K написав:
Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?
А почему именно под 14%?
На 3 месяца есть ставки и повыше:
Аккорд 17,25%
Мисто 17%
Альянс 16,5%
Форвард 16,5%
Универсал 16,25%
Коминвест 16%
Агропросперис 16%
Клиринговый дом 16%
Сiч 15,75%
Земельный капитал 15,5%
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:04
lubopytnaya написав: Investor_K написав:
Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?
А почему именно под 14%?
На 3 месяца есть ставки и повыше:
Аккорд 17,25%
Мисто 17%
Альянс 16,5%
Форвард 16,5%
Универсал 16,25%
Коминвест 16%
Агропросперис 16%
Клиринговый дом 16%
Сiч 15,75%
Земельный капитал 15,5%
Не хочу бегать. 14% - это не поднимая попы
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:04
Investor_K написав: lubopytnaya написав: Investor_K написав:
Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?
А почему именно под 14%?
На 3 месяца есть ставки и повыше:
Аккорд 17,25%
Мисто 17%
Альянс 16,5%
Форвард 16,5%
Универсал 16,25%
Коминвест 16%
Агропросперис 16%
Клиринговый дом 16%
Сiч 15,75%
Земельный капитал 15,5%
Не хочу бегать. 14% - это не поднимая попы
В моно 17 с пополнением
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