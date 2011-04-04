Додано: Чет 05 вер, 2019 07:54

Аlександр написав: Осталось только найти порядочных арендаторов. Осталось только найти порядочных арендаторов.

С населением сложно.Для аренды выгоднее покупать нежилой фонд - там и арендаторы будут платежеспособные, и метраж гораздо больше, и аренда на долгосроки.Не говоря уже о том, что юр.лица содержат арендованные помещания в идеальном порядке.У нас несколько юр.лиц сидят с 2002 года и никуда не собираются уходить, хотя мы периодически поднимаем арендную плату. Но им важнее уже хорошо "прикормленное" для их клиентов и контрагентов место, да и мы не сильно задираем цены + делаем скидки, т.к. уже практически "сроднились" за столько лет