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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Народ а де є депо на 2-3 роки з поповненням зараз. З нормальних банків. Хочу фіксанути ставку.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:36

АБАнк ввів нововведення - нові відкриті депозити поповнюються лише на відкриту суму макс в місяць, ще й верхню стелю зробили
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:47

IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку

IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку
Четвер, 5 вересня 2019, 13:56



Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

Про це повідомляє IFC на своєму сайті.

Зазначається, що рада директорів корпорації планує розглянути цей проект на засіданні 19 вересня.

У документі вказується, що позика погашається одночасно після закінчення терміну запозичення, а можливість конвертувати її у капітал буде повністю надана на розсуд IFC.
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