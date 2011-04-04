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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Народ а де є депо на 2-3 роки з поповненням зараз. З нормальних банків. Хочу фіксанути ставку.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:36

АБАнк ввів нововведення - нові відкриті депозити поповнюються лише на відкриту суму макс в місяць, ще й верхню стелю зробили
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:47

IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку

IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку
Четвер, 5 вересня 2019, 13:56



Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

Про це повідомляє IFC на своєму сайті.

Зазначається, що рада директорів корпорації планує розглянути цей проект на засіданні 19 вересня.

У документі вказується, що позика погашається одночасно після закінчення терміну запозичення, а можливість конвертувати її у капітал буде повністю надана на розсуд IFC.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:53

  lubopytnaya написав:
  Investor_K написав:Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?

А почему именно под 14%? :shock:
На 3 месяца есть ставки и повыше:
Аккорд 17,25%
Мисто 17%
Альянс 16,5%
Форвард 16,5%
Универсал 16,25%
Коминвест 16%
Агропросперис 16%
Клиринговый дом 16%
Сiч 15,75%
Земельный капитал 15,5%


В список на 3 месяца еще ПУМБ можно добавить:
Накопительный 16% (с пополнением)
Доходный 16,5% (без пополнения)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:44

  Ethereum написав:Народ а де є депо на 2-3 роки з поповненням зараз. З нормальних банків. Хочу фіксанути ставку.

Альфа
"АЛЬФА ДЕПОЗИТ" на 2 года с пополнением 16,75%

Форвард:
"Крок назустрич стандарт" на 2 года с пополнением 18%
"Максимум" на 2 года с пополнением 18%

РвС:
«Respect» до 3-х лет с пополнением 16,5%

Коминвест:
"Звичайний" до 5-ти лет с пополнением 17.50%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:30

  jay2004 написав:Кто вовремя садил имеет сейчас: А-банк - 18,5%. Сейчас ТАС на подходе с 19%.

Кто вовремя садил не в А-банке, имеет сейчас 19,5% до 30 декабря 2019 :wink:
Ну, и да в ТАСе тоже под 19% несколько саженцев, последний из которых заканчивается в июне 2020.
А все остальные вклады и саженцы под 18,5% до августа 2020, причем без всяких унылых трехмесячных А-банковых передержек под убогих 14%.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Форвард:
"Крок назустрич стандарт" на 2 года с пополнением 18%
"Максимум" на 2 года с пополнением 18%


На 2 года в Форварде 17,75%
18% - это годовые
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