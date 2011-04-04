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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Народ а де є депо на 2-3 роки з поповненням зараз. З нормальних банків. Хочу фіксанути ставку.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:36
АБАнк ввів нововведення - нові відкриті депозити поповнюються лише на відкриту суму макс в місяць, ще й верхню стелю зробили
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:47
IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку
IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку
Четвер, 5 вересня 2019, 13:56
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
Про це повідомляє IFC на своєму сайті.
Зазначається, що рада директорів корпорації планує розглянути цей проект на засіданні 19 вересня.
У документі вказується, що позика погашається одночасно після закінчення терміну запозичення, а можливість конвертувати її у капітал буде повністю надана на розсуд IFC.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:53
В список на 3 месяца еще ПУМБ можно добавить:
Накопительный 16% (с пополнением)
Доходный 16,5% (без пополнения)
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:44
Альфа
"АЛЬФА ДЕПОЗИТ" на 2 года с пополнением 16,75%
Форвард:
"Крок назустрич стандарт" на 2 года с пополнением 18%
"Максимум" на 2 года с пополнением 18%
РвС:
«Respect» до 3-х лет с пополнением 16,5%
Коминвест:
"Звичайний" до 5-ти лет с пополнением 17.50%
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:30
Кто вовремя садил не в А-банке, имеет сейчас 19,5% до 30 декабря 2019
Ну, и да в ТАСе тоже под 19% несколько саженцев, последний из которых заканчивается в июне 2020.
А все остальные вклады и саженцы под 18,5% до августа 2020, причем без всяких унылых трехмесячных А-банковых передержек под убогих 14%.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:02
Re: Байки про банки і не тільки....
*Строк розміщення вкладів з поповненням 3 та 6 місяців.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 00:02
Re: Байки про банки і не тільки....
В каких банках погорельцам рады?
Есть ли "плюшки"?
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