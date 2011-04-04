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IFC планує отримати 20% акцій Укргазбанку Четвер, 5 вересня 2019, 13:56
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
Про це повідомляє IFC на своєму сайті.
Зазначається, що рада директорів корпорації планує розглянути цей проект на засіданні 19 вересня.
У документі вказується, що позика погашається одночасно після закінчення терміну запозичення, а можливість конвертувати її у капітал буде повністю надана на розсуд IFC.
Investor_K написав:Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?
А почему именно под 14%? На 3 месяца есть ставки и повыше: Аккорд 17,25% Мисто 17% Альянс 16,5% Форвард 16,5% Универсал 16,25% Коминвест 16% Агропросперис 16% Клиринговый дом 16% Сiч 15,75% Земельный капитал 15,5%
В список на 3 месяца еще ПУМБ можно добавить: Накопительный 16% (с пополнением) Доходный 16,5% (без пополнения)
jay2004 написав:Кто вовремя садил имеет сейчас: А-банк - 18,5%. Сейчас ТАС на подходе с 19%.
Кто вовремя садил не в А-банке, имеет сейчас 19,5% до 30 декабря 2019 Ну, и да в ТАСе тоже под 19% несколько саженцев, последний из которых заканчивается в июне 2020. А все остальные вклады и саженцы под 18,5% до августа 2020, причем без всяких унылых трехмесячных А-банковых передержек под убогих 14%.
Финансисты будут признавать только два документа: гражданский и заграничный паспорта
Банкирам разрешили обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта. Это подтверждается разъяснением НБУ №Р/25-0006/45577, оказавшемся в распоряжении UBR.ua: «Разъяснение по вопросам осуществления идентификации и верификации клиентов». Его подписал директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.
Если у человека нет с собой гражданского паспорта, он может предъявить заграничный, и получить в банке нужную услугу.
Паспорт по-новому – в Украине ввели международный стандарт фото и подписи
«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в документе НБУ.
В нем, кстати, говорится о многочисленных вопросах по загранпаспортам, которые поступали в центробанк со стороны финансового сектора. Банкиры отказывали людям в обслуживании при предъявлении загранпаспорта и отправляли запросы на центробанк.
Загранпаспорт — единственный компромисс по документам, на который согласился пойти Национальный банк. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации:
водительское удостоверение; удостоверение личности моряка, удостоверение инвалида; документ участника Второй мировой войны; служебное удостоверение, выданное работодателем.