Ethereum
Ще можна Укрексім глянути, там є марафонські депо на 10 років
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:52
Ethereum
Ще можна Укрексім глянути, там є марафонські депо на 10 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:00
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:59
любопытная тема, А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой - и как на сеголня с подобной "переквалификацией" дела обстоят ? Что в целом котируется из нежилого фонда для сдачи в аренду - помещения под офисы , склады, харчевни ? И где это все обычно продают, есть ли какая то единая база ? )
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