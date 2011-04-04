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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:52

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:00

  BigMan написав:В каких банках погорельцам рады?
Есть ли "плюшки"?

Еще где-то есть погорельцы?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:59

  lubopytnaya написав:
  Аlександр написав:Осталось только найти порядочных арендаторов.

С населением сложно.
Для аренды выгоднее покупать нежилой фонд - там и арендаторы будут платежеспособные, и метраж гораздо больше, и аренда на долгосроки.
Не говоря уже о том, что юр.лица содержат арендованные помещания в идеальном порядке.
У нас несколько юр.лиц сидят с 2002 года и никуда не собираются уходить, хотя мы периодически поднимаем арендную плату. Но им важнее уже хорошо "прикормленное" для их клиентов и контрагентов место, да и мы не сильно задираем цены + делаем скидки, т.к. уже практически "сроднились" за столько лет :)


любопытная тема, А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой - и как на сеголня с подобной "переквалификацией" дела обстоят ? Что в целом котируется из нежилого фонда для сдачи в аренду - помещения под офисы , склады, харчевни ? И где это все обычно продают, есть ли какая то единая база ? )
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  #<1 ... 537538539540
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