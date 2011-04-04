Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:35

Surfer написав: А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой

В нашем случае - это здания 19 века, памятники архитектуры.В середине 90-х в Киеве была провозглашена программа восстановления таких зданий.Т.е их выставляли на продажу по очень низким ценам, но покупатель обязан был за свой счет восстановить здание. К тому же, киевская организация "Пам'ятники архітектури" предоставляла специалистов-реставраторов, т.к. на старинных зданиях всегда куча лепнины и прочих украшательств.Второй наш вариант - покупка квартир на первом этаже в сталинках и сдавать их под офисы.Не знаю, как сейчас, но в середине 90х довольно легко было получить разрешение на "отдельный вход": одно из окон превращается в "дверь", к которой ведет небольшая лесенка в пять-семь ступенекТретий вариант - помещения на первом этаже в современных новостроях. Они изначально предусматриваются, как нежилой фонд и предназначены под небольшие магазинчики, офисы и прочие конторки.Но это не наш вариант, т.к. нам вполне хватает того, что мы купили в 90х.