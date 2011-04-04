Ethereum
Ще можна Укрексім глянути, там є марафонські депо на 10 років
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:52
Ethereum
Ще можна Укрексім глянути, там є марафонські депо на 10 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:00
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:59
любопытная тема, А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой - и как на сеголня с подобной "переквалификацией" дела обстоят ? Что в целом котируется из нежилого фонда для сдачи в аренду - помещения под офисы , склады, харчевни ? И где это все обычно продают, есть ли какая то единая база ? )
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:35
В нашем случае - это здания 19 века, памятники архитектуры.
В середине 90-х в Киеве была провозглашена программа восстановления таких зданий.
Т.е их выставляли на продажу по очень низким ценам, но покупатель обязан был за свой счет восстановить здание. К тому же, киевская организация "Пам'ятники архітектури" предоставляла специалистов-реставраторов, т.к. на старинных зданиях всегда куча лепнины и прочих украшательств.
Второй наш вариант - покупка квартир на первом этаже в сталинках и сдавать их под офисы.
Не знаю, как сейчас, но в середине 90х довольно легко было получить разрешение на "отдельный вход": одно из окон превращается в "дверь", к которой ведет небольшая лесенка в пять-семь ступенек
Третий вариант - помещения на первом этаже в современных новостроях. Они изначально предусматриваются, как нежилой фонд и предназначены под небольшие магазинчики, офисы и прочие конторки.
Но это не наш вариант, т.к. нам вполне хватает того, что мы купили в 90х.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:36
Мы используем только под офисы, т.к. исторические здания ни под что другое использовать невозможно: там гранитные ступеньки лестниц, мраморные стены в подъездах, мозаичные витражи, кованые перилла, потолки h4,8м и т.д. и т.п.
Если бы не бросовые цены на такие здания в середине 90х, да еще и кризис 1998г, (когда у всех строителей резко снизились зарплаты и цены на стройматериалы подешевели в несколько раз), мы бы не потянули всю эту реставрацию.
Конечно, есть!!! Называется OLX
Раздел "продажа коммерческой недвижимости"
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 06 вер, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:37
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