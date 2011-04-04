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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:52

Ethereum

Ще можна Укрексім глянути, там є марафонські депо на 10 років :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:00

  BigMan написав:В каких банках погорельцам рады?
Есть ли "плюшки"?

Еще где-то есть погорельцы?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:59

  lubopytnaya написав:
  Аlександр написав:Осталось только найти порядочных арендаторов.

С населением сложно.
Для аренды выгоднее покупать нежилой фонд - там и арендаторы будут платежеспособные, и метраж гораздо больше, и аренда на долгосроки.
Не говоря уже о том, что юр.лица содержат арендованные помещания в идеальном порядке.
У нас несколько юр.лиц сидят с 2002 года и никуда не собираются уходить, хотя мы периодически поднимаем арендную плату. Но им важнее уже хорошо "прикормленное" для их клиентов и контрагентов место, да и мы не сильно задираем цены + делаем скидки, т.к. уже практически "сроднились" за столько лет :)


любопытная тема, А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой - и как на сеголня с подобной "переквалификацией" дела обстоят ? Что в целом котируется из нежилого фонда для сдачи в аренду - помещения под офисы , склады, харчевни ? И где это все обычно продают, есть ли какая то единая база ? )
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:35

  Surfer написав: А что так навскидку это может быть из нежилого фонда - новые офисные центры наверняка же не продают свои метры - веротяно это какая то "вторичка" или что то из отчужденного жилого фонда на нежилой

В нашем случае - это здания 19 века, памятники архитектуры.
В середине 90-х в Киеве была провозглашена программа восстановления таких зданий.
Т.е их выставляли на продажу по очень низким ценам, но покупатель обязан был за свой счет восстановить здание. К тому же, киевская организация "Пам'ятники архітектури" предоставляла специалистов-реставраторов, т.к. на старинных зданиях всегда куча лепнины и прочих украшательств.

Второй наш вариант - покупка квартир на первом этаже в сталинках и сдавать их под офисы.
Не знаю, как сейчас, но в середине 90х довольно легко было получить разрешение на "отдельный вход": одно из окон превращается в "дверь", к которой ведет небольшая лесенка в пять-семь ступенек :)

Третий вариант - помещения на первом этаже в современных новостроях. Они изначально предусматриваются, как нежилой фонд и предназначены под небольшие магазинчики, офисы и прочие конторки.
Но это не наш вариант, т.к. нам вполне хватает того, что мы купили в 90х.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:36

  Surfer написав:Что в целом котируется из нежилого фонда для сдачи в аренду - помещения под офисы , склады, харчевни?

Мы используем только под офисы, т.к. исторические здания ни под что другое использовать невозможно: там гранитные ступеньки лестниц, мраморные стены в подъездах, мозаичные витражи, кованые перилла, потолки h4,8м и т.д. и т.п.
Если бы не бросовые цены на такие здания в середине 90х, да еще и кризис 1998г, (когда у всех строителей резко снизились зарплаты и цены на стройматериалы подешевели в несколько раз), мы бы не потянули всю эту реставрацию.

  Surfer написав:И где это все обычно продают, есть ли какая то единая база?

Конечно, есть!!! Называется OLX :D
Раздел "продажа коммерческой недвижимости"
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 06 вер, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:37

  greenozon написав:Ethereum

Ще можна Укрексім глянути, там є марафонські депо на 10 років :)


Дуже дякую всім!
Укрсіму бабки не потрібні. Думаю кину на Альфу і ще кудись.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:09

Какие банки не сотрудничают с УБКИ ?
Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? А куда и соваться даже не стоит ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Алли в убкі нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:58

Re: Байки про банки і не тільки....

chipmunk написав:Алли в убкі нема
На так. Альфа-банк не передаёт в бюро информацию о своих клиентах. Но данные у бюро запрашивает.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:06

Да, из того, что Аллы нет в УБКИ, совсем не следует, что УБКИ нет в Алле )
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  #<1 ... 537538539540
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