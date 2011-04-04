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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:58
mustbe написав:
Какие банки не сотрудничают с УБКИ ?
Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? А куда и соваться даже не стоит ?
а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше?
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
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