а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше?
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:58
а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше?
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:25
Да это не у меня.
Просто племянник соседа моего товарища спрашивал )
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