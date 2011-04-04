а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше?
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 вер, 2019 10:58
а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше?
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:25
Да это не у меня.
Просто племянник соседа моего товарища спрашивал )
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:04
как в том анекдоте ... приходит мужик в кожвендиспансер ...
доктор спрашивает - с чем вы к нам пожаловали ...
- да у меня как бы все нормально, там у меня у друга ...
доктор говорит:
- ну давайте снимайте штаны и показывайте друга
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Додано: Нед 08 вер, 2019 19:11
Так в Фарсі поповнення тільки перші 3 місяці чи щось змінилося?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 19:18
В Шаромиги (глобус) до 900 днів 17,5% річних, виплата щомісячно, ціна стовпа 1000 грн.
Ше Львівських швейцарів (львів) можна гдянути. В них чесні стовпи до 2 років.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 19:21
Re: Байки про банки і не тільки....
А де ще є 18 прОценців стовпових?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 19:24
Так при новій владі бакс став непрогнозований...загнали бідолагу до майже 25.
А почнуть земельку продавати...шо воно буде і страшно подумати.
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