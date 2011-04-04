Додано: Пон 09 вер, 2019 05:48

mustbe написав: Какие банки не сотрудничают с УБКИ ? Какие банки не сотрудничают с УБКИ ?

mustbe написав: Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ?

mustbe написав: А куда и соваться даже не стоит ? А куда и соваться даже не стоит ?

Проще узнатьТе договора, в которых есть отрицательные записи для кредитной истории, должны быть закрыты — через 10 лет с момента их завершения они удаляться из истории.А так, если получается, то кредитную историю надо исправлять. Если банки не дают хоть какого-то лимита, то на помощь исправить кредитную историю приходят МФО, которые сотрудничают с УБКИ:взять кредит на какую-то сумму и затем загасить вовремя.Скажем так. Пусть делает попытки сотрудничества с тем банком, через который работодатель выплачивает ЗП. Познакомиться с депозитами и привыкать оплачивать платежной картой. Там и банк через какое-то время может послабление дать и кредитку предложит.PS А так, не глядев историю, можно только гадать на кофейной гуще.