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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:59
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Какие банки не сотрудничают с УБКИ ?
Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? А куда и соваться даже не стоит ?
а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше?
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
Маю проблему з Миха. Але після них кредитки пропонували ІДея,Альфа,Моно і ще якись шаромиги типу форварду. Користуюся Моно і зрідка Ідея.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:15
Добрый день!
Коллеги,прошу подсказать простенькие валютные дебетовые банк. карты без комиссии за пополнение и снятие средств в Украине.
Спасибо!
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:28
RYTIS написав:
Добрый день!
Коллеги,прошу подсказать простенькие валютные дебетовые
банк. карты без комиссии за пополнение и снятие средств в Украине.
Спасибо!
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