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mustbe написав:Какие банки не сотрудничают с УБКИ ? Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? А куда и соваться даже не стоит ?
а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше? да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
Маю проблему з Миха. Але після них кредитки пропонували ІДея,Альфа,Моно і ще якись шаромиги типу форварду. Користуюся Моно і зрідка Ідея.