RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:59

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Какие банки не сотрудничают с УБКИ ?
Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? А куда и соваться даже не стоит ?


а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше? :mrgreen:
да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.



Маю проблему з Миха. Але після них кредитки пропонували ІДея,Альфа,Моно і ще якись шаромиги типу форварду. Користуюся Моно і зрідка Ідея.
Ethereum
 
Повідомлень: 731
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:15

Добрый день!
Коллеги,прошу подсказать простенькие валютные дебетовые банк. карты без комиссии за пополнение и снятие средств в Украине.
Спасибо!
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
RYTIS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 15.10.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:28

  RYTIS написав:Добрый день!
Коллеги,прошу подсказать простенькие валютные дебетовые банк. карты без комиссии за пополнение и снятие средств в Украине.
Спасибо!

Конкорд - InJoy
reef
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 28.08.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:21

  mustbe написав: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая


О том, как исправить кредитную историю, предлагаю посмотреть видео:
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 25.01.06
Подякував: 66 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34

Богдан дразниться щодо ВС
https://news.finance.ua/ua/news/-/45597 ... kovyj-zbir
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:16

НБУ кросавчєкі!


Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України буде працювати у цілодобовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
https://bank.gov.ua/news/all/natsionaln ... roboti-sep
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 539540541542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 210947
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20010
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron