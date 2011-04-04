Додано: Пон 09 вер, 2019 11:15

Добрый день!

Коллеги,прошу подсказать простенькие валютные дебетовые банк. карты без комиссии за пополнение и снятие средств в Украине.

Спасибо!

Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...