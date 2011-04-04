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mustbe написав:Какие банки не сотрудничают с УБКИ ? Иными словами: если кредитная история в УБКИ не очень хорошая - куда податься для получения кредитки с кредитным лимитом ? А куда и соваться даже не стоит ?
а вы думаете в других кредитных бюро она у вас лучше? да и в любом случае запрос идет сразу в несколько бюро.
Маю проблему з Миха. Але після них кредитки пропонували ІДея,Альфа,Моно і ще якись шаромиги типу форварду. Користуюся Моно і зрідка Ідея.
То, что будет процюваты -- это хорошо, конечно. Будет ли оно платежи проводить? И где тут "красавчики"? -- за 20+ лет сподобились сделать то, что тот же PayPal за год (?) сделал -- тут чмырить позорников нужно...
greenozon написав:Депутати підтримали в першому читанні законопроект про кешбек
))) Вы попробуйте этот кешбэк получить, если вам чек не выдали.
Любой вам скажет - ты, кто такой, давай до свидания, ты у меня ничего не брал. Единственное, если все желающие поживиться будут ходить со скрытыми камерами. Но это будет уже профессия с параноидальным уклоном.
То, что будет процюваты -- это хорошо, конечно. Будет ли оно платежи проводить? И где тут "красавчики"? -- за 20+ лет сподобились сделать то, что тот же PayPal за год (?) сделал -- тут чмырить позорников нужно...
Вот не надо. Нельзя вообще сравнивать пейпал с СЕП по роли и функционалу. И СЭП, между прочим, по сравнению с аналогами в других странах - весьма продвинутая, быстрая и мощная система, может даже одна из лучших