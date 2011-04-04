Faceless
треба СЕП під GPLv3 запиляти
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:32
Faceless
треба СЕП під GPLv3 запиляти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:05
Почему нельзя? -- функционал (с внешней точки зрения) -- одинаков: проведение платежей. По роли? -- ну наверное действительно нельзя -- через PayPal 578 лярдов провели в прошлом году...
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